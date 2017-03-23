Полиция Украины допустила причастность России к убийству бывшего депутата Госдумы

Правоохранительные органы Украины рассматривают версию о причастности России к убийству в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом «Интерфаксу» рассказал замглавы Нацполиции Украины Александра Вакуленко.

По словам Вакуленко, убийца Вороненкова ранен и госпитализирован. Также в больнице находится охранник бывшего депутата. Ранее в полиции Украины заявили, что убийство могло быть заказным.

Вороненков был застрелен по дороге на встречу с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.