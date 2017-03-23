Генпрокурор Украины: убийца Вороненкова на грани смерти

Предполагаемый убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова получил сквозное ранение головы и находится на грани смерти. Об этом заявил в эфире канала «112 Украины» генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко, охранник Вороненкова ранен в область груди, но сотрудничает со следствием. Он также рассказал, что на месте убийства бывшего депутата обнаружено около 20 гильз, как от пистолета ТТ, из которого стрелял убийца, так и от «Стечкина», которым пользовался охранник Вороненкова. Генпрокурор подтвердил, что Вороненков находился под охраной одной из украинских спецслужб.

Генпрокурор рассказал, что Вороненкова ранили четыре раза — два раза в область лица, один раз в живот и один раз в шею. Он скончался на месте преступления.