Верховный суд отказался менять приговор Варваре Карауловой

В декабре 2016 года Московский окружной военный суд приговорил Караулову к четырем с половиной годам колонии общего режима. Девушку задержали в Турции в 2015 году, когда она пыталась с группой россиян попасть в Сирию.

Сама Караулова говорила, что уехала в Турцию из-за романтических отношений с вербовщиком ИГ. Ее отец Павел Караулов объяснил, что к возбуждению уголовного дела привело в том числе сотрудничество с ФСБ во время поисков дочери.