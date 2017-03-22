Верховный суд отказался менять приговор Варваре Карауловой
Верховный суд отказался менять приговор бывшей студентке МГУ Александре Ивановой (Варваре Карауловой), которую ранее признали виновной в попытке примкнуть к террористам «Исламского государства».
Суд отклонил апелляционную жалобу защиты Карауловой. Приговор вступил в законную силу.
Александра Иванова (Варвара Караулова) общается с родственниками жестами.Звук трансляции выключен. pic.twitter.com/zijwU5qgdi— Владимир Расулов (@cornuell) March 22, 2017
В декабре 2016 года Московский окружной военный суд приговорил Караулову к четырем с половиной годам колонии общего режима. Девушку задержали в Турции в 2015 году, когда она пыталась с группой россиян попасть в Сирию.
Сама Караулова говорила, что уехала в Турцию из-за романтических отношений с вербовщиком ИГ. Ее отец Павел Караулов объяснил, что к возбуждению уголовного дела привело в том числе сотрудничество с ФСБ во время поисков дочери.