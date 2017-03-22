В канадских посольствах в США запретили ставить картонные изображения Джастина Трюдо
Канадским дипломатам в США запретили на различных мероприятиях устанавливать картонные изображения премьер-министра Канады Джастина Трюдо, пишет The New York Times.
С чем именно связан запрет, официально не называется — канадские власти лишь утверждают, что подобная практика больше повторяться не будет. Ранее в Консервативной партии Канады обращали внимание, что посольство Канады в США потратило в июне 2016 года почти 150 долларов на срочное изготовление картонного изображения Трюдо, которое затем выставляли на мероприятиях.
Представитель Консервативной партии Джон Брассар заявил, что подобные картонные фигуры — «унизительны и неподобающи». В оппозиционной партии также считают, что траты на такие фигуры — это разбазаривание денег налогоплательщиков и оскорбление политических традиций Канады.
Пока их по-тихому не отправили на пенсию, чувственные, хоть и плоские, картонные изображения Трюдо появлялись по всей Америке на различных мероприятиях от консульского приема в Атланте и празднования дня Канады в посольстве в Вашингтоне до фестиваля SXSW в Остине, где двухмерного Трюдо в черном костюме и коричневых лоферах окружала публика с коктейлями в руках (англ. яз.).