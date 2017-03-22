В канадских посольствах в США запретили ставить картонные изображения Джастина Трюдо

Канадским дипломатам в США запретили на различных мероприятиях устанавливать картонные изображения премьер-министра Канады Джастина Трюдо, пишет The New York Times.

С чем именно связан запрет, официально не называется — канадские власти лишь утверждают, что подобная практика больше повторяться не будет. Ранее в Консервативной партии Канады обращали внимание, что посольство Канады в США потратило в июне 2016 года почти 150 долларов на срочное изготовление картонного изображения Трюдо, которое затем выставляли на мероприятиях.

Представитель Консервативной партии Джон Брассар заявил, что подобные картонные фигуры — «унизительны и неподобающи». В оппозиционной партии также считают, что траты на такие фигуры — это разбазаривание денег налогоплательщиков и оскорбление политических традиций Канады.