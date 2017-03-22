Москвич получил условный срок за попытку вывезти Т-34 в Казахстан

Москвича приговорили к трем годам лишения свободы условно за попытку вывезти танк Т-34-85 в Казахстан. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Имя осужденного не приводится, но, как отмечает «Медиазона», материалы суда указывают на Игоря Франчика — реставратора военной техники и сотрудника Центрального музея Вооруженных сил Министерства обороны РФ.

По версии следствия, реставратор купил Т-34 в Латвии за 20 тысяч евро, тогда танк значился как коллекционный образец. Затем москвич договорился о продаже Т-34 в Казахстан, уже за 230 тысяч евро. Он попытался вывезти танк по железной дороге, не оформив его как культурную ценность.

После вынесения приговора танк будет переведен в собственность государства.