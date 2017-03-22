Конгрессмен рассказал о слежке за командой Трампа после выборов со стороны американских спецслужб

Американские спецслужбы собирали информацию о контактах членов команды Дональда Трампа после его победы на выборах президента. Об этом 22 марта заявил конгрессмен-республиканец Девин Нуньес, возглавляющий в Палате представителей США комитет по разведке.

Сбор данных велся «эпизодически» с ноября 2016 года по январь 2017-го и не был связан с расследованиями о возможных связях окружения Трампа с Россией.

По словам Нуньеса, информация о связанных с командой Трампа людях широко представлена в отчетах спецслужб, хотя, по всей видимости, не имеет ценности с точки зрения разведки.

Кроме того, в документах раскрыты имена некоторых членов команды Трампа, хотя по умолчанию, как пишет Associated Press, имена граждан США в отчетах разведки скрываются, если они не важны для понимания информации.

Нуньес допустил, что среди людей, данные которых собирались, мог быть и сам Трамп. Конгрессмен заявил, что намерен выяснить, в частности, кто санкционировал сбор данных, кому было о нем известно и было ли при этом нарушено законодательство.