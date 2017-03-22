Главным редактором «Ведомостей» стал Илья Булавинов. Он работал на Первом канале и в РИА Новости

Сама Лысова останется в совете директоров до конца 2017 года.

Кандидатуру Булавинова выдвинул владелец газеты Демьян Кудрявцев, за него проголосовали четверо членов совета директоров. За шеф-редактора сайта «Ведомостей» Екатерину Дербилову проголосовали трое — ее выдвинула действующий главред газеты Татьяна Лысова.

О предстоящем уходе с поста главреда «Ведомостей» Татьяна Лысова объявила осенью 2016 года, объяснив такое решение исключительно личными причинами. Тогда она сказала, что может уйти в течение полугода.

В 2016 году вступил в силу закон об ограничении доли иностранных собственников в российских СМИ. Из-за него финская Sanoma, американский The Wall Street Journal и британская Financial Times решили были продать свои доли. Покупателем стала семья Демьяна Кудрявцева.