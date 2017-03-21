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Участницу гонки на «Гелендвагене» Мару Багдасарян лишили прав

Meduza
11:00, 21 марта 2017

Участницу гонки на «Гелендвагене» Мару Багдасарян лишили водительского удостоверения. Такое решение принял Савеловский суд Москвы по просьбе прокуратуры, которая потребовала лишить Багдасарян прав из-за эпилепсии.

Она еще может обжаловать решение суда.

Мара Багдасарян была в «Гелендвагене», на котором в мае 2016 года сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров вместе с друзьями пытались оторваться от московской полиции. Она получила 10 суток ареста.
Впоследствии Багдасарян судили за неоднократное нарушение правил дорожного движения и вновь приговорили к аресту, а потом — к обязательным работам.
Мара Багдасарян в октябре 2015 года попала в ДТП на Кутузовском проспекте; тогда погибли несколько человек. Багдасарян была на пассажирском сидении.
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