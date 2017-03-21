Участницу гонки на «Гелендвагене» Мару Багдасарян лишили прав
Участницу гонки на «Гелендвагене» Мару Багдасарян лишили водительского удостоверения. Такое решение принял Савеловский суд Москвы по просьбе прокуратуры, которая потребовала лишить Багдасарян прав из-за эпилепсии.
Она еще может обжаловать решение суда.
Мара Багдасарян была в «Гелендвагене», на котором в мае 2016 года сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров вместе с друзьями пытались оторваться от московской полиции. Она получила 10 суток ареста.
Впоследствии Багдасарян судили за неоднократное нарушение правил дорожного движения и вновь приговорили к аресту, а потом — к обязательным работам.
Мара Багдасарян в октябре 2015 года попала в ДТП на Кутузовском проспекте; тогда погибли несколько человек. Багдасарян была на пассажирском сидении.