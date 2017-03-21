СК снова прекратил дело против дворников, которые собирали листья в российский флаг
Следственный комитет прекратил уголовное дело против волгоградских дворников, которые собирали опавшие листья в российский флаг. Об этом рассказали в региональном следственном управлении.
По какой причине было прекращено уголовное дело, не сообщается.
Дело против дворников было возбуждено по статье о надругательстве над государственным флагом в ноябре 2016 года. Поводом стало видео, появившееся в конце октября. Автор ролика спрашивает дворников, почему они собирают листья в российский флаг, но те отвечают, что у полотна просто похожие цвета, которые, к тому же, расположены в обратном порядке.
Уголовное дело было заведено со второго раза, первая проверка не нашла состава преступления в действиях дворников. Затем это решение было отменено прокуратурой.
Начальника участка, на котором собирали листья, уволили из управляющей компании. Ее подчиненные получили выговор.