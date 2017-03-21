СК начал проверку из-за угроз коллектора в адрес многодетной семьи

Управление СК РФ по Москве начало проверку в связи с публикациями об угрозах со стороны коллектора в адрес многодетной семьи из Москвы.

«В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что на мобильный телефон матери несовершеннолетних детей поступают сообщения с угрозами. Из информации следует, что в тексте получаемых сообщений содержатся угрозы о расправе над ее детьми», — сказано в сообщении СК.

Ранее 21 марта «Лайф» сообщил об угрозах со стороны коллектора в адрес жительницы Москвы Екатерины Собетской. По информации издания, она получила SMS со словами «Животное! У тебя сутки долг за мужа оплатить, или жди гостей. Родных в лесу найдешь».

Семья живет в квартире в районе Бирюлево, купленной в ипотеку мужем Екатерины. Как писал «Лайф», банк вынудил супругов подписать брачный договор с отказом женщины от претензий на жилье; в 2015 году после просрочки платежа кредитное учреждение продало квартиру. Сейчас Собетские пытаются через суд отменить результаты торгов.