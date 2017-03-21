Samsung представил голосового помощника для телефонов

Южнокорейский производитель телефонов Samsung разработал собственного голосового помощника для мобильных устройств, который получил название Bixby. Голосовой помощник будет работать с новыми телефонами Samsung Galaxy S8, которые представят позднее в марте 2017-го.

В пресс-релизе Samsung объясняется, что голосовой помощник должен в первую очередь облегчить использование мобильного телефона и стать новым интерфейсом. Голосовой помощник, говорят в компании, будет заметно отличаться от Siri (iOS), Cortana (Microsoft) и ассистента Google и в основном будет помогать пользоваться приложениями, а не давать ответы на любой вопрос пользователя.

Первое время Bixby будет работать только с Galaxy S8, позднее его поддержку добавят и в другие телефоны Samsung.