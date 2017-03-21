Руководителя предприятия при ФСО задержали по делу о стройке в резиденции Путина

Руководителя предприятия «Атэкс», подведомственного Федеральной службе охраны, задержан по делу о стройке в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве. Об этом сообщают «Фонтанка» и РБК со ссылкой на источники.

По данным РБК, Андрея Каминова задержали на основании показания бизнесмена Сергея Михальченко, арестованного в марте 2016 года. Дело о хищении денег при строительстве дома приемов в официальной резиденции президента России ведет тот же следователь, что и дело Михальченко.

The New Times писал, что на работу во ФГУП Каминова устроил Михальченко — его крестный отец. У самого Михальченко были связи в ФСО.

Обновление. Агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных орагнах, что вместе с Каминовым задержан гендиректор компании «Стройфасад» Станислав Кюнер. Их подозревают в хищении более 5,5 миллиардов рублей.