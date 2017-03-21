Россия выплатит последний внешний долг СССР
Россия в течение 45 дней погасит последний внешний долг по обязательствам Советского Союза. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак. Задолженность в размере 125,2 миллиона долларов будет выплачена Боснии и Герцеговине.
По словам заместителя министра финансов, Босния и Герцеговина оставалась единственной страной из числа кредиторов бывшего СССР, задолженность перед которой оставалась непогашенной.
Задолженность перед Боснией и Герцеговиной — это часть долгов СССР перед Югославией. С остальными югославскими республиками — Сербией, Хорватией, Черногорией, Словенией и Македонией — Россия полностью расплатилась в 2011–2016 годах.
Единой оценки суммы внешнего долга СССР, накопленного к моменту его распада в 1991 году, не существует. В 2007 году Сергей Сторчак в интервью «Российской газете» оценивал его в 96,6 миллиарда долларов. За посление шесть лет существования СССР его внешний долг вырос примерно в три раза. Россия как правопреемница Советского Союза взяла эти обязательства на себя.