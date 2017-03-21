Россия выплатит последний внешний долг СССР

Россия в течение 45 дней погасит последний внешний долг по обязательствам Советского Союза. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак. Задолженность в размере 125,2 миллиона долларов будет выплачена Боснии и Герцеговине.