«Роснефть» захотела построить в Чечне битумный завод вместо нерентабельного нефтеперерабатывающего

«Роснефть» рассматривает вариант строительства в Чечне не нефтеперерабатывающего, а более дешевого битумного завода, сообщает РБК. В распоряжении издания оказалось письмо замминистра энергетики РФ Кирилла Молодцова в аппарат правительства.

В «Роснефти» строительство НПЗ мощностью миллион тонн нефти в год считают нерентабельным, пишет издание. По приведенным в письме подсчетам компании, для достижения безубыточности НПЗ федеральный бюджет должен выделить на его строительство 38,7 миллиарда рублей, а республиканский — 5,6 миллиарда (стоимость строительства в 2013 году «Роснефть» оценивала в 78,3 миллиарда рублей).

Это «всего в 2,5 раза меньше», чем компания планирует потратить на строительство значительно более мощного Восточного нефтехимического комплекса в Приморском крае, пишет РБК.

Сколько, по расчетам «Роснефти», может стоить строительство битумного завода, в публикации не уточняется. По мнению опрошенных РБК экспертов, производство битума в Чечне из привозного сырья также может оказаться убыточным.