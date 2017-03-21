Прокуратура нашла нарушения в работе СИЗО, где погиб топ-менеджер Роскосмоса

Московская прокуратура нашла нарушения в работе городского СИЗО-5, где погиб обвиняемый в мошенничестве бывший исполнительный директор Роскосмоса Владимир Евдокимов.

В заявлении прокуратуры по итогам проверки обстоятельств гибели Евдокимова сказано, что администрация СИЗО-5 не обеспечила «контроль за поведением Евдокимова и других лиц, содержащихся в камере» и своевременно не нашла и не изъяла нож, которым убили арестанта.

Начальнику управления ФСИН по Москве внесено представление с требованием «принять исчерпывающие меры по недопущению впредь подобных нарушений закона».