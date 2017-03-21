Москва вернулась в сотню самых дорогих городов
Москва попала в первую сотню городов с самым дорогим уровнем жизни. По результатам ежегодного исследования Economist Intelligence Unit, Москва заняла 98-ю строчку рейтинга.
Лидеры рейтинга не изменились, первую и вторую строчки снова заняли Сингапур и Гонконг. Цюрих, который в прошлом году делил второе место с Гонконгом, опустился на третью строчку.
В 2016 году Москва находилась на 113-й строчке рейтинга, столица России потеряла сразу 63 позиции после резкого падения курса рубля.
Для составления рейтинга эксперты EIU сравнивают 400 цен на 160 видов продуктов и услуг. После этого вычисляется индекс уровня жизни, в котором за основу взяты данные Нью-Йорка. В 2017 году Нью-Йорк занял девятую строчку, вместе с Копенгагеном.