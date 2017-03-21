Москва вернулась в сотню самых дорогих городов

Москва попала в первую сотню городов с самым дорогим уровнем жизни. По результатам ежегодного исследования Economist Intelligence Unit, Москва заняла 98-ю строчку рейтинга.

Лидеры рейтинга не изменились, первую и вторую строчки снова заняли Сингапур и Гонконг. Цюрих, который в прошлом году делил второе место с Гонконгом, опустился на третью строчку.