Иванка Трамп получит кабинет в Белом доме

При этом Иванка не будет занимать никаких официальных государственных постов и не будет получать зарплату. По данным Politico, Иванке Трамп также дадут доступ к секретным документам. Кабинет дочери президента будет находиться на втором этаже в Западном крыле Белого дома по соседству с офисом старшего советника Трампа Дины Пауэлл.

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка получит собственный кабинет в Белом доме и будет давать консультации отцу по различным вопросам, пишет Politico.

Роль Иванки Трамп, по словам ее адвоката Джейми Горелика, будет в том, чтобы служить «глазами и ушами» президента и да вать ему советы по широкому спектру вопросов, не только по теме прав женщин. К примеру, на прошлой неделе Иванка всех удивила тем, что сидела рядом с Ангелой Меркель во время первого визита канцлера Германии в Белый дом (англ. яз.).

Иванка Трамп на протяжении многих лет работала вместе с отцом в Trump Corporation и на телешоу The Apprentice.

После избрания Трампа президентом США Иванка во избежание конфликта интересов перестала принимать активное участие в своем бизнесе, в том числе перестала заниматься линией одежды Ivanka Trump.

Муж Иванки Джаред Кушнер работает советником Дональда Трампа и является государственным служащим.