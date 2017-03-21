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Госсекретарь Тиллерсон пропустит встречу с НАТО и приедет в Россию в апреле

Интерфакс
05:23, 21 марта 2017
Надежный источник

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в апреле приедет в Москву на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом рассказали в Госдепартаменте.

По информации Reuters, перед поездкой в Москву Тиллерсон решил пропустить встречу с главами внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО, которая была запланирована в Брюсселе на 5–6 апреля. На встречу отправится заместитель Тиллерсона по политическим вопросам Том Шэннон.

Вместо этого госсекретарь примет участие во встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, который прилетит в США в начале апреля. Встреча с главами МИД стран НАТО состоится 22 марта в рамках совещания коалиции против террористов «Исламского государства».

Обновление. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил «Интерфаксу», что ему ничего не известно о визите Тиллерсона.
До того, как возглавить Госдепартамент, Рекс Тиллерсон был гендиректором Exxon Mobil. По работе он поддерживал тесные связи с Россией и, в частности, с «Роснефтью». Тиллерсон — кавалер российского ордена Дружбы.

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