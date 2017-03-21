АвтоВАЗ отозвал 106 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta

АвтоВАЗ объявил об отзыве 106 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины с механической коробкой передач, проданные в период с 03 сентября 2015 года по сегодняшний день. Причиной отзыва стало «перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления».

АвтоВАЗ пообещал разослать уведомления владельцам машин, которые подлежат отзыву. Кроме того, опубликован перечень, по которому можно проверить, нуждается ли машина в ремонте.