Журналиста «Радио Свобода» начали судить в Крыму за призывы к сепаратизму

Перед началом заседания Семена заявил журналистам, что не признает себя виновным. «Статус Крыма является спорным, он обсуждается в мировом масштабе», — заметил журналист.

В Симферополе начался суд по делу журналиста «Радио Свобода» Николая Семены, обвиняемого в призывах к нарушению территориальной целостности России.

Уголовное дело против Николая Семены было возбуждено в апреле 2016 года. Поводом послужила статья, опубликованная на сайте «Крым.Реалии» (проект «Радио Свобода»). В материале рассказывалось о блокаде Крыма украинскими активистами.

Прокуратура Крыма пришла к выводу, что «автор публикации сделал высказывания, призывающие к проведению в отношении полуострова и его жителей изоляционных мероприятий, включающих боевые операции».

Николай Семена находится под подпиской о невыезде. По статье о призывах к сепаратизму ему грозит до пяти лет колонии.