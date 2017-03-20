Журналиста «Радио Свобода» начали судить в Крыму за призывы к сепаратизму
В Симферополе начался суд по делу журналиста «Радио Свобода» Николая Семены, обвиняемого в призывах к нарушению территориальной целостности России.
Перед началом заседания Семена заявил журналистам, что не признает себя виновным. «Статус Крыма является спорным, он обсуждается в мировом масштабе», — заметил журналист.
Уголовное дело против Николая Семены было возбуждено в апреле 2016 года. Поводом послужила статья, опубликованная на сайте «Крым.Реалии» (проект «Радио Свобода»). В материале рассказывалось о блокаде Крыма украинскими активистами.
Прокуратура Крыма пришла к выводу, что «автор публикации сделал высказывания, призывающие к проведению в отношении полуострова и его жителей изоляционных мероприятий, включающих боевые операции».
Николай Семена находится под подпиской о невыезде. По статье о призывах к сепаратизму ему грозит до пяти лет колонии.