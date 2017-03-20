Замглавы «Уралвагонзавода» займется информационной политикой в Кремле

По данным газеты, Жарич возглавит департамент информационной политики в управлении общественных проектов администрации президента. Ранее этот департамент подчинялся управлению внутренней политики под руководством Андрея Ярина, но теперь структура АП будет изменена.

«Жарич очень профессионален и понятен. Нам будет комфортно с ним работать», — сказал «Ъ» куратор информполитики в одном из ведомств.

Алексей Жарич работал топ-менеджером «Уралвагонзавода» с 2010 года, на предприятии он отвечал за взаимодействие со СМИ и органами власти. До этого он работал гендиректором канала Russia.ru, был автором онлайн-проекта «За Путина!» и опубликовал одноименную книгу.

По одной из версий, Жарич был инициатором обращения сотрудника «Уралвагонзавода» Игоря Холманских к Владимиру Путину во время «прямой линии» в конце 2011 года с предложением приехать в Москву и «с мужиками выйти и отстоять свою стабильность». Слова Холманских стали реакцией на массовые протесты в связи с итогами выборов в Госдуму. Впоследствии Холманских стал полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе.