В Южном Судане сообщили о гибели всех пассажиров разбившегося самолета. Потом оказалось, что все выжили

В Южном Судане при посадке потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились 43 человека.

Первоначально сообщалось, что в катастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа. Однако вскоре выяснилось, что жертв нет: людей удалось эвакуировать до того, как лайнер сгорел.

Представитель президента Южного Судана назвал случившееся чудом. По его словам, находившиеся на борту люди получили лишь незначительные травмы.

Катастрофа произошла в городе Вау, куда самолет следовал из столицы страны Джубы. Он совершал посадку в условиях сильного тумана. Лайнер принадлежал авиакомпании South Supreme Airlines.

A South Supreme Airlines plane has crash landed at Wau airport in South Sudan; all 44 passengers are feared dead #NBSUpdates pic.twitter.com/jAjbuPGgCi — NBS Television (@nbstv) March 20, 2017