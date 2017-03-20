В Южном Судане сообщили о гибели всех пассажиров разбившегося самолета. Потом оказалось, что все выжили
В Южном Судане при посадке потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились 43 человека.
Первоначально сообщалось, что в катастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа. Однако вскоре выяснилось, что жертв нет: людей удалось эвакуировать до того, как лайнер сгорел.
Представитель президента Южного Судана назвал случившееся чудом. По его словам, находившиеся на борту люди получили лишь незначительные травмы.
Катастрофа произошла в городе Вау, куда самолет следовал из столицы страны Джубы. Он совершал посадку в условиях сильного тумана. Лайнер принадлежал авиакомпании South Supreme Airlines.
A South Supreme Airlines plane has crash landed at Wau airport in South Sudan; all 44 passengers are feared dead #NBSUpdates pic.twitter.com/jAjbuPGgCi— NBS Television (@nbstv) March 20, 2017
#UPDATED: #WAU: South Supreme Plane Crashes in Wau airport with no casualties. #SouthSudan #SSudan A South Supreme...Опубликовано The National Courier 20 марта 2017 г.