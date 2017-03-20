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В Южном Судане сообщили о гибели всех пассажиров разбившегося самолета. Потом оказалось, что все выжили

CNN
17:59, 20 марта 2017
Надежный источник

В Южном Судане при посадке потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились 43 человека.

Первоначально сообщалось, что в катастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа. Однако вскоре выяснилось, что жертв нет: людей удалось эвакуировать до того, как лайнер сгорел.

Представитель президента Южного Судана назвал случившееся чудом. По его словам, находившиеся на борту люди получили лишь незначительные травмы.

Катастрофа произошла в городе Вау, куда самолет следовал из столицы страны Джубы. Он совершал посадку в условиях сильного тумана. Лайнер принадлежал авиакомпании South Supreme Airlines.

#UPDATED: #WAU: South Supreme Plane Crashes in Wau airport with no casualties. #SouthSudan #SSudan A South Supreme...

Опубликовано The National Courier 20 марта 2017 г.
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