В Москве пройдет лекция Джеймса Бартоломью о государстве всеобщего счастья

21 марта в московском DI Telegraph пройдет лекция английского журналиста Джеймса Бартоломью под названием «Зомби-благодетель. К чему приводят мечты социальных реформаторов». Лекция состоится в рамках цикла «Зомби-идеи», который проводит просветительский проект InLiberty при информационной поддержке «Медузы».

Джеймс Бартоломью будет говорить об опасности концепта государства всеобщего счастья. Идея о том, что мировую справедливость можно победить с помощью перераспределения денег и некоторого количества законов, по-прежнему популярна. Бартоломью расскажет, что не так с этой идеей.

Лекция бесплатная, но чтобы попасть на нее, нужно зарегистрироваться. Начало в 19.30, но лучше прийти заранее.