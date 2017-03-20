В Карелии коллектору дали 10 месяцев за угрозу взорвать детский сад

Интерфакс
10:11, 20 марта 2017
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Суд в Петрозаводске приговорил коллектора, угрожавшего взорвать детский сад, к 10 месяцам колонии-поселения.

Подсудимый, сообщила пресс-служба Следственного комитета, был признан виновным в самоуправстве и ложном сообщении о теракте.

Коллектор, проживавший в Новосибирске, в апреле 2016 года звонил в детский сад в Петрозаводске и угрожал взорвать дошкольное заведение, если одна из воспитательниц не погасит долг в 65 тысяч рублей. В общей сложности, по данным следствия, коллектор звонил в детский сад с угрозами 38 раз.

Сотрудники и воспитанники детского сада были эвакуированы, здание осматривали саперы.

В отношении коллектора было заведено уголовное дело, он был задержан в Новосибирске и этапирован в Петрозаводск.

В июне 2016 года Госдума приняла поправки в закон о коллекторах, запрещающие, в числе прочего, звонить должникам чаще раза в день, двух раз в неделю и четырех раз в месяц, а также совершать такие звонки ночью, ранним утром и поздним вечером.
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