В Карелии коллектору дали 10 месяцев за угрозу взорвать детский сад

Суд в Петрозаводске приговорил коллектора, угрожавшего взорвать детский сад, к 10 месяцам колонии-поселения.

Подсудимый, сообщила пресс-служба Следственного комитета, был признан виновным в самоуправстве и ложном сообщении о теракте.

Коллектор, проживавший в Новосибирске, в апреле 2016 года звонил в детский сад в Петрозаводске и угрожал взорвать дошкольное заведение, если одна из воспитательниц не погасит долг в 65 тысяч рублей. В общей сложности, по данным следствия, коллектор звонил в детский сад с угрозами 38 раз.

Сотрудники и воспитанники детского сада были эвакуированы, здание осматривали саперы.

В отношении коллектора было заведено уголовное дело, он был задержан в Новосибирске и этапирован в Петрозаводск.