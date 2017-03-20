Службу судебных приставов возглавил замминистра юстиции Дмитрий Аристов

Президент России
08:44, 20 марта 2017
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Президент России Владимир Путин назначил нового главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Им стал Дмитрий Аристов, который ранее был замминистра юстиции.

Место главы ФССП было вакантным с середины февраля 2017 года, когда возглавлявший службу Артур Парфенчиков стал исполняющим обязанности губернатора Карелии.

Аристов до 2008 года служил в Вооруженных силах, затем он ушел в запас в звании полковника и начал работу в Генпрокуратуре. С 2009 года Аристов работал в Минюсте, где в 2012 году его назначили на должность замминистра.
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