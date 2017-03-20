Службу судебных приставов возглавил замминистра юстиции Дмитрий Аристов
Президент России Владимир Путин назначил нового главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Им стал Дмитрий Аристов, который ранее был замминистра юстиции.
Место главы ФССП было вакантным с середины февраля 2017 года, когда возглавлявший службу Артур Парфенчиков стал исполняющим обязанности губернатора Карелии.
Аристов до 2008 года служил в Вооруженных силах, затем он ушел в запас в звании полковника и начал работу в Генпрокуратуре. С 2009 года Аристов работал в Минюсте, где в 2012 году его назначили на должность замминистра.