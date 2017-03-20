Путин выдвинул шахматиста Карякина и топ-менеджера «Яндекса» в Общественную палату
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 40 человек членами Общественной палаты.
В президентскую квоту вошли шахматист Сергей Карякин, вице-президент по корпоративным отношениям «Яндекса» Марина Янина, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, президент Фонда изучения исторической перспективы Наталия Нарочницкая и другие.
Как отмечает «Интерфакс», в квоту не попал член Общероссийского народного фронта Александр Бречалов, который сейчас является секретарем Общественной палаты. В указе также не упомянут председатель президиума «Офицеров России» Антон Цветков, которого ранее выдвигал президент.
Президент формирует только часть состава ОП. Еще 85 членов выдвигаются региональными общественными палатами. Затем проходят выборы 43 представителей общественных объединений и некоммерческих организаций. Всего в Общественной палате состоят 168 человек.