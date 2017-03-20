Путин выдвинул шахматиста Карякина и топ-менеджера «Яндекса» в Общественную палату

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 40 человек членами Общественной палаты.

В президентскую квоту вошли шахматист Сергей Карякин, вице-президент по корпоративным отношениям «Яндекса» Марина Янина, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, президент Фонда изучения исторической перспективы Наталия Нарочницкая и другие.

Как отмечает «Интерфакс», в квоту не попал член Общероссийского народного фронта Александр Бречалов, который сейчас является секретарем Общественной палаты. В указе также не упомянут председатель президиума «Офицеров России» Антон Цветков, которого ранее выдвигал президент.