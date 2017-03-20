Президент Uber ушел в отставку после полугода работы

Джефф Джонс покинул пост президента компании Uber после полугода работы. Уход из компании, сообщает Reuters, Джонс объяснил разочарованием в методах руководства Uber.

«Методы и принципы, которых я придерживался на протяжении своей карьеры, несовместимы с тем, что я увидел и пережил в Uber», — заявил Джонс, не став уточнять подробности.

Глава Uber Трэвис Каланик, в свою очередь, в письме к сотрудникам сообщил, что Джонс принял решение уйти после того, как «компания объявила о планах найма главного операционного директора». Каланик в письме, сообщает Bloomberg, отметил большой вклад Джонса в компанию за шесть месяцев его работы на посту президента.

Джонс, пишет The Wall Street Journal, принял решение уйти после того, как в начале марта глава Uber заявил о намерении создать в структуре компании новый руководящий пост — главного операционного директора, который станет вторым лицом в иерархии компании после Каланика.

Решение о поиске главного операционного директора, отмечает издание, было принято на фоне нескольких скандалов, в которых Uber оказался замешан в последнее время — от обвинений менеджмента компании в сексизме до ставшего достоянием общественности разговора главы компании с одним водителей сервиса.

Когда Джонс, ранее входивший в руководство Target Corp., заступал на пост президента Uber, предполагалось, что одной из его главных задач станет улучшение имиджа компании. Однако, как пишет Record со ссылкой на источники в компании, вскоре Джонс обнаружил, что ситуация в Uber гораздо хуже, чем он представлял, когда соглашался занять этот пост