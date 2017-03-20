Премьер-министр Великобритании объявила дату начала «Брекзита»
Правительство Великобритании официально уведомит власти ЕС о намерении страны выйти из союза 29 марта.
В этот день, сообщила пресс-служба правительства, премьер-министр Тереза Мэй объявит, что Великобритания решила прибегнуть к статье 50 Лиссабонского договора, в которой прописано право государства на добровольный выход из состава Европейского союза.
Процесс согласования условий выхода Великобритании из ЕС займет, как ожидается, около двух лет.
В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум, по итогам которого 52 процента граждан высказались за выход королевства из состава ЕС.
Законопроект, разрешающий правительству Великобритании начать процедуру выхода из Евросоюза, был принят парламентом 13 марта. Спустя два дня он получил одобрение королевы. Таким образом, правительство получило все законные основания для начала «Брекзита».