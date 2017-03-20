Премьер-министр Великобритании объявила дату начала «Брекзита»

Правительство Великобритании официально уведомит власти ЕС о намерении страны выйти из союза 29 марта.

В этот день, сообщила пресс-служба правительства, премьер-министр Тереза Мэй объявит, что Великобритания решила прибегнуть к статье 50 Лиссабонского договора, в которой прописано право государства на добровольный выход из состава Европейского союза.

Процесс согласования условий выхода Великобритании из ЕС займет, как ожидается, около двух лет.