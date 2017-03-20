Обладателям паспортов ДНР и ЛНР не разрешили жить в России больше трех месяцев подряд

Обладатели паспортов ДНР и ЛНР могут находиться на территории России не более 90 дней подряд, после чего на три месяца обязаны покинуть территорию РФ, пишет РБК со ссылкой на источники в Госдуме, МВД РФ и в руководстве ЛНР.

Фактически, жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик подчиняются тем же правилам пребывания на территории России, что и граждане Украины. Собеседник РБК в Госдуме объяснил, что в указе президента Владимира Путина о признании паспортов ЛНР и ДНР говорится, что речь идет о жителях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, и значит, на них распространяются те же правила, что на украинцев.

Замглавы управления по вопросам миграции МВД России Владимир Иванов заявил РБК, что Россия действительно считает обладателей паспортов ЛНР и ДНР гражданами Украины.