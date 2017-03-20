Набережную в Архангельске застелили паркетом к Арктическому форуму

На набережной Северной Двины в Архангельске выложили паркетную дорожку. Дорожка, сообщает архангельское издание «Эхо Севера», начинается от морского вокзала и заканчивается у перехода к Северному (Арктическому) федеральному университету им. М.В. Ломоносова.

«Эхо Севера» предполагает, что настил из паркета, укладка которого пока не завершена, будет вести к ледоколу «Новороссийск», где разместят гостей форума «Арктика — территория диалога», который пройдет в Архангельске 29 и 30 марта.

В администрации города «Лайфу», в свою очередь, сообщили, что паркетная дорожка будет вести к выставочной экспозиции, организованной в рамках форума. «Люди приедут, здесь все-таки у нас колорит свой, где они еще по деревянному тротуару пройдут», — заявили собеседники издания, добавив, что асфальт на этом участке набережной планируется уложить летом.