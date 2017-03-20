«Известия»: правительство поручило Минюсту исправить «дадинскую» статью о нарушениях на митингах

Известия
05:56, 20 марта 2017
Требует подтверждения

Российское правительство поручило Минюсту изучить постановление Конституционного суда для возможной корректировки статьи 212.1 Уголовного кодекса (неоднократное нарушение порядка проведения митинга). Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минюста Дмитрий Аристов.

По его словам, на подготовку предложений у Минюста может уйти около трех месяцев. При этом Аристов не сказал, как именно ведомство будет менять статью о нарушениях на митингах.

Поводом для изменения статьи стало постановление Конституционного суда по жалобе активиста Ильдара Дадина — первого осужденного за неоднократное нарушение на митингах. Суд решил, что при рассмотрении дел по 212.1 УК необходимо доказать именно угрозу общественному порядку, а не просто тот факт, что подсудимый был неоднократно привлечен к административной ответственности.

Вскоре после выхода постановления КС Дадин был оправдан решением Верховного суда, в его деле нашли нарушения — активиста осудили из-за административных решений, которые не вступили в силу. Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев затем высказался за отмену статьи 212.1 УК РФ, такого же мнения придерживается уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Всего известно о трех делах, возбужденных по статье 212.1 УК. При этом дело активиста Марка Гальперина не дошло до суда, а третий обвиняемый Владимир Ионов перед приговором уехал из России.

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