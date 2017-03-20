«Известия»: правительство поручило Минюсту исправить «дадинскую» статью о нарушениях на митингах

Российское правительство поручило Минюсту изучить постановление Конституционного суда для возможной корректировки статьи 212.1 Уголовного кодекса (неоднократное нарушение порядка проведения митинга). Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минюста Дмитрий Аристов.

По его словам, на подготовку предложений у Минюста может уйти около трех месяцев. При этом Аристов не сказал, как именно ведомство будет менять статью о нарушениях на митингах.

Поводом для изменения статьи стало постановление Конституционного суда по жалобе активиста Ильдара Дадина — первого осужденного за неоднократное нарушение на митингах. Суд решил, что при рассмотрении дел по 212.1 УК необходимо доказать именно угрозу общественному порядку, а не просто тот факт, что подсудимый был неоднократно привлечен к административной ответственности.