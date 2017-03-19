В Вашингтоне задержали водителя, угрожавшего взорвать Белый дом

Поздним вечером 18 марта сотрудники Секретной службы США остановили на КПП возле Белого дома автомобиль. Водитель заявил, что в его машине находится бомба. Его задержали, специалисты провели обыск машины.

Представители Секретной службы заявили, что задержали водителя, который «показался им подозрительным». О результатах обыска машины не сообщалось.

КПП находится на юго-восточном углу территории Белого дома. В будке дежурят сотрудники Секретной службы. Проехав через нее, водители не попадают прямиком на территорию резиденции президента США.

Ближайшие к КПП улицы были на время перекрыты, полиция и другие службы приведены в режим повышенной готовности. Поиск взрывных устройств в автомобиле является стандартной процедурой в таких случаях, сообщили в Секретной службе.

Как отмечает The Washington Post, в марте 2017 года были зафиксированы две попытки проникновения на территорию Белого дома. Одному человеку удалось перелезть через забор, другой проник на территорию резиденции и пробыл там 16 минут.