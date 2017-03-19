Песков: Не так уж и важно, когда Украина признает Крым российским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК заявил, что вопрос о том, когда Украина и Россия смогут наладить отношения, не является важным в настоящий момент.

Вопрос о восстановлении отношений был увязан с вопросом о статусе Крыма — таким образом, Песков ответил на оба одновременно: «Я не думаю, что кто-то сможет дать такие прогнозы [о том, когда Украина признает Крым частью РФ]. Это первое. А второе, с точки зрения нашей нынешней реальности, положения и статуса Крыма как региона Российской Федерации, это не так уж и важно, потому что это вряд ли когда-то изменится». ​

«Быстро пройти через эту боль не получится», — заявил пресс-секретарь президента.