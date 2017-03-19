Израиль пригрозил уничтожить сирийскую ПВО после обстрела самолетов
Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман пообещал «без малейших колебаний» уничтожить сирийские комплексы ПВО, если они снова откроют огонь по израильским самолетам.
Сирийские ПВО обстреляли израильскую авиацию 17 марта в ходе воздушной операции, которую самолеты ВВС Израиля проводили над территорией Сирии. По заявлению израильского командования, самолеты нанесли удары по вооружению, предназначавшемуся для ливанской шиитской группировки «Хизбалла».
В Сирии заявили, что один из самолетов был сбит, однако в Армии обороны Израиля это опровергли. По словам военных, ни одна сирийская ракета не достигла цели, а одну успешно перехватила израильская ПРО.
Как пишет The Times of Israel, инцидент 17 марта стал самым серьезным с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году.