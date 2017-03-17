В Москве похитили более миллиарда рублей, выделенных на трудоустройство инвалидов

Прокуратура Москвы выявила хищения на сумму свыше миллиарда рублей, выделенных из городского бюджета на трудоустройство инвалидов.

В ходе проверок, говорится в опубликованном надзорным ведомством сообщении, были выявлены 22 организации, которые получили субсидии на создание рабочих мест для инвалидов, однако не выполнили взятые на себя обязательства, а деньги присвоили. Руководители этих компаний с похищенными средствами скрылись.

По такой схеме, сообщила прокуратура Москвы, в 2011–2014 годах было похищено более 1 миллиарда рублей из городского бюджета.

По материалам прокурорских проверок было возбуждено 20 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Заместителю мэра Москвы по вопросам социального развития Леониду Печатникову было внесено представление об устранении нарушений. В итоге, сообщает прокуратура Москвы, мэрия отказалась от практики выдачи субсидий авансом, а также были изменены критерии отбора работодателей на этапе рассмотрения их заявок.