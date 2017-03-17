В Москве похитили более миллиарда рублей, выделенных на трудоустройство инвалидов
Прокуратура Москвы выявила хищения на сумму свыше миллиарда рублей, выделенных из городского бюджета на трудоустройство инвалидов.
В ходе проверок, говорится в опубликованном надзорным ведомством сообщении, были выявлены 22 организации, которые получили субсидии на создание рабочих мест для инвалидов, однако не выполнили взятые на себя обязательства, а деньги присвоили. Руководители этих компаний с похищенными средствами скрылись.
По такой схеме, сообщила прокуратура Москвы, в 2011–2014 годах было похищено более 1 миллиарда рублей из городского бюджета.
По материалам прокурорских проверок было возбуждено 20 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Заместителю мэра Москвы по вопросам социального развития Леониду Печатникову было внесено представление об устранении нарушений. В итоге, сообщает прокуратура Москвы, мэрия отказалась от практики выдачи субсидий авансом, а также были изменены критерии отбора работодателей на этапе рассмотрения их заявок.
Повсеместно прокурорами выявлено неисполнение работодателями, среднесписочная численность работников которых превышает 100, обязанности по установлению квоты для приема на работу инвалидов и предоставлению сведений о создании рабочих мест в ГКУ «Центр занятости населения». В этой связи прокурорами внесено 70 представлений об устранении нарушений закона.