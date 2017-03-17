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В Москве похитили более миллиарда рублей, выделенных на трудоустройство инвалидов

Прокуратура Москвы
07:48, 17 марта 2017
Надежный источник

Прокуратура Москвы выявила хищения на сумму свыше миллиарда рублей, выделенных из городского бюджета на трудоустройство инвалидов.

В ходе проверок, говорится в опубликованном надзорным ведомством сообщении, были выявлены 22 организации, которые получили субсидии на создание рабочих мест для инвалидов, однако не выполнили взятые на себя обязательства, а деньги присвоили. Руководители этих компаний с похищенными средствами скрылись.

По такой схеме, сообщила прокуратура Москвы, в 2011–2014 годах было похищено более 1 миллиарда рублей из городского бюджета.

По материалам прокурорских проверок было возбуждено 20 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Заместителю мэра Москвы по вопросам социального развития Леониду Печатникову было внесено представление об устранении нарушений. В итоге, сообщает прокуратура Москвы, мэрия отказалась от практики выдачи субсидий авансом, а также были изменены критерии отбора работодателей на этапе рассмотрения их заявок.

Повсеместно прокурорами выявлено неисполнение работодателями, среднесписочная численность работников которых превышает 100, обязанности по установлению квоты для приема на работу инвалидов и предоставлению сведений о создании рабочих мест в ГКУ «Центр занятости населения». В этой связи прокурорами внесено 70 представлений об устранении нарушений закона.

Прокуратура Москвы
О приостановке выделения субсидий на организацию рабочих мест инвалидов власти Москвы объявили в ноябре 2015 года. Тогда руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что мэрия разрабатывает новую программу, в рамках которой субсидии будут предоставляться на создание рабочего места для конкретного инвалида.
В Москве в службе занятости зарегистрированы 1276 человек, имеющих инвалидность, сообщает ТАСС, из них 1,02 тысячи — безработные. В городской базе вакансий чуть более 900 предложений для инвалидов.
Всего в Москве, по данным департамента труда и соцзащиты, проживают около 150 тысяч инвалидов, которые могут работать.
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