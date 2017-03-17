В Чите шестерых подростков положили в психиатрическую больницу после «суицидальных игр»

В Чите шестеро несовершеннолетних были госпитализированы в Краевую психиатрическую больницу имени Кандинского после участия в «играх с суицидальной наклонностью». Об этом сообщает Минздрав Забайкальского края.

В больницу попали дети 16-17 лет и 11-летняя девочка. Как следует из сообщения, в рамках игр и «выполнения заданий кураторов» они наносили себе порезы и повреждения.

Двое госпитализированных — воспитанники центров для детей, оставшихся без попечительства; в четырех других случаях за помощью психиатров обратились родители подростков.

В сообщении Минздрава Забайкалья говорится, что в ходе игры «Синий кит» кураторы дают разнообразные задания, из которых «самое главное последнее» — «броситься с крыши или повеситься». При этом из-за нанесения детьми себе порезов, подчеркивает ведомство, «создается видимость, будто ребенок имеет суицидальные наклонности» — якобы для того, чтобы у полиции не было оснований для возбуждения дел о доведении до самоубийства.

Краевое управление СК заявило о начале проверки «по факту вовлечения несовершеннолетних в суицидальные игры». В сообщении ведомства говорится о госпитализации не шестерых, а семерых подростков.