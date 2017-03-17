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В Чите шестерых подростков положили в психиатрическую больницу после «суицидальных игр»

Минздрав Забайкальского края
10:41, 17 марта 2017
Надежный источник

В Чите шестеро несовершеннолетних были госпитализированы в Краевую психиатрическую больницу имени Кандинского после участия в «играх с суицидальной наклонностью». Об этом сообщает Минздрав Забайкальского края.

В больницу попали дети 16-17 лет и 11-летняя девочка. Как следует из сообщения, в рамках игр и «выполнения заданий кураторов» они наносили себе порезы и повреждения. 

Двое госпитализированных — воспитанники центров для детей, оставшихся без попечительства; в четырех других случаях за помощью психиатров обратились родители подростков.

В сообщении Минздрава Забайкалья говорится, что в ходе игры «Синий кит» кураторы дают разнообразные задания, из которых «самое главное последнее» — «броситься с крыши или повеситься». При этом из-за нанесения детьми себе порезов, подчеркивает ведомство, «создается видимость, будто ребенок имеет суицидальные наклонности» — якобы для того, чтобы у полиции не было оснований для возбуждения дел о доведении до самоубийства.

Краевое управление СК заявило о начале проверки «по факту вовлечения несовершеннолетних в суицидальные игры». В сообщении ведомства говорится о госпитализации не шестерых, а семерых подростков.

«Суицидальные паблики» в соцсетях и так называемая игра «Синий кит» стали широко обсуждаться после выхода в «Новой газете» в мае 2016 года статьи «Группы смерти» Галины Мурсалиевой, в которой утверждалось, что десятки подростков по всей России были доведены до самоубийства в соцсетях. Администраторы этих сообществ давали участникам различные задания, при этом конечной целью, как утверждалось в статье, было склонение подростков к суициду.
В феврале 2017 года произошел новый всплеск интереса к теме — пользователи соцсетей оставляют на своих страницах определенные хэштеги, после чего «кураторы» связываются с ними и дают задания.
В 2016 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства 15 подростков; администратор одного из «суицидальных пабликов» Филипп Будейкин (Филипп Лис) был арестован. В 2017 году правоохранительные органы РФ и стран ближнего зарубежья неоднократно сообщали о попытках подростковых суицидов (или их предотвращении), связывая произошедшее с деятельностью «групп смерти» или «кураторов».

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