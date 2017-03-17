СК отказался заключать сделку с бывшим заместителем командующего Внутренними войсками. Его подозревают во взятке

Бывший заместитель командующего Внутренними войсками, генерал-лейтенант Вячеслав Варчук, подозреваемый во взятке в 10 миллионов рублей, пытался заключить сделку со следствием, но получил отказ.

Об этом, сообщает РИА Новости, представитель Следственного комитета РФ заявил на заседании Московского окружного военного суда, рассматривающего вопрос о мере пресечения Варчуку.

«Обращение [Варчука о заключении сделки] рассмотрено, в направлении его прокурору было отказано, так как следствие не усмотрело оснований», — сказал следователь.

Сам Варчук на заседании заверил, что «готов полностью содействовать следствию в объективном расследовании», а пока, по его мнению, «все идет необъективно».

На заседании также было объявлено, что Варчук якобы признал свою вину в получении взятки. Однако адвокат бывшего замкомандующего Внутренними войсками это опроверг, заявив, что вопрос о признании вины его подзащитным пока не решен.

Варчук был задержан 6 марта и помещен в СИЗО. Бывший заместитель командующего Внутренними войсками просит суд изменить ему меру пресечения на домашний арест. Поручиться за Варчука, как было объявлено на заседании, готов генерал Росгвардии Анатолий Якубовский.

Обновление: Суд признал арест Варчука законным и оставил его в СИЗО.