Сирия обстреляла израильские самолеты

Сирийская армия обстреляла израильские истребители, которые наносили удары по целям на территории Сирии.

Ракеты по самолетам были запущены, когда истребители возвращались на базу после выполнения задания. Одна из ракет была перехвачена израильской противоракетной обороной.

Израильское командование утверждает, что истребители не получили никаких повреждений. Сирийское агентство SANA сообщает со ссылкой на командование армии Сирии, что один израильский самолет был сбит, а еще один поврежден.