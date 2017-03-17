Россия передала Украине 12 заключенных из Крыма

Россия передала Украине 12 осужденных, которые отбывали наказание на территории Крыма на момент его присоединения к РФ в 2014 году. Все они граждане Украины.

Передача прошла на КПП на границе Белгородской и Харьковской областей в присутствии уполномоченных по правам человека РФ и Украины.

«В следственном изоляторе я каждого из них посетила, узнала, есть ли у них какие-то вопросы по поводу медицины, бытовых и других ситуаций. Они сообщили, что у них нет претензий», — рассказала «Интерфаксу» российский омбудсмен Татьяна Москалькова.