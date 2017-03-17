Россия передала Украине 12 заключенных из Крыма
Россия передала Украине 12 осужденных, которые отбывали наказание на территории Крыма на момент его присоединения к РФ в 2014 году. Все они граждане Украины.
Передача прошла на КПП на границе Белгородской и Харьковской областей в присутствии уполномоченных по правам человека РФ и Украины.
«В следственном изоляторе я каждого из них посетила, узнала, есть ли у них какие-то вопросы по поводу медицины, бытовых и других ситуаций. Они сообщили, что у них нет претензий», — рассказала «Интерфаксу» российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
О планах передачи на Украину нескольких заключенных, находящихся в Крыму, сообщалось летом 2016 года. Переговоры об этом шли на уровне уполномоченных по правам человека обеих стран.
Сперва шла речь о передаче 18 человек, потом 16, поскольку оказалось, что у одного из них гражданство РФ, а еще один был освобожден условно-досрочно. В феврале сообщалось, что готовится передача 12 человек.