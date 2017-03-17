Напавший на Московскую хоральную синагогу отправлен на принудительное лечение

Бывший концертмейстер Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Иван Лебедев, который осенью 2016 года напал на Московскую хоральную синагогу, отправлен на принудительное лечение.

После вступления решения суда в силу Лебедев будет направлен для лечения в специализированное медицинское учреждение при ФСИН России.

Иван Лебедев вечером 1 октября 2016 года ворвался в здание Московской хоральной синагоги, расположенной в Большом Спасоглинищевском переулке, и ранил охранника из травматического пистолета. При себе у Лебедева была канистра с бензином, предполагается, что он хотел устроить пожар в синагоге.

Лебедев был задержан полицией и доставлен в специализированное медицинское учреждение. Как выяснилось, напавший на синагогу состоял на учете в психо-неврологическом диспансере.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Федерация еврейских общин тогда раскритиковала это решение, упрекнув полицию в попытке замолчать преступление на почве национальной ненависти.