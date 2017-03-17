Минюст США попросил РФ выдать обвиняемых во взломе Yahoo, включая офицеров ФСБ

Минюст США обратился к российским правоохранительным органам с просьбой выдать троих граждан РФ, обвиняемых во взломе Yahoo, среди которых офицер ФСБ Дмитрий Докучаев, обвиняемый в России в госизмене. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель Минюста Марк Раймонди.

Просьба о выдаче, отметил Раймонди, была направлена несмотря на то, что между РФ и США нет соглашения об экстрадиции.

Отсутствие такого соглашения, по мнению представителя американского Минюста, «не должно мешать российским властям задержать и выдать тех, кто обвиняется в этих серьезных преступлениях, в США, где будет проведена надлежащая процедура, и им будут предоставлены все права, которыми пользуются ответчики в рамках нашей независимой судебной системы».