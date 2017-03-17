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Минюст США попросил РФ выдать обвиняемых во взломе Yahoo, включая офицеров ФСБ

Интерфакс
06:27, 17 марта 2017
Надежный источник

Минюст США обратился к российским правоохранительным органам с просьбой выдать троих граждан РФ, обвиняемых во взломе Yahoo, среди которых офицер ФСБ Дмитрий Докучаев, обвиняемый в России в госизмене. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель Минюста Марк Раймонди.

Просьба о выдаче, отметил Раймонди, была направлена несмотря на то, что между РФ и США нет соглашения об экстрадиции.

Отсутствие такого соглашения, по мнению представителя американского Минюста, «не должно мешать российским властям задержать и выдать тех, кто обвиняется в этих серьезных преступлениях, в США, где будет проведена надлежащая процедура, и им будут предоставлены все права, которыми пользуются ответчики в рамках нашей независимой судебной системы».

Минюст США 16 марта заочно предъявил обвинения в причастности к хакерской атаке троим россиянам, включая офицера ФСБ Дмитрия Докучаева, арестованного в декабре 2016 года по делу о госизмене. По делу также проходит офицер ФСБ Игорь Сущин, которого американские СМИ называют начальником Докучаева, и хакер Алексей Белан. Еще одним фигурантом дела является гражданин Канады и Казахстана Карим Баратов. 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заочное предъявление обвинений подозреваемым в кибератаке на Yahoo, заявил, что Москва готова к сотрудничеству в сфере кибербезопасности. Речь не идет об обвинениях в адрес российского государства, подчеркнул он.

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