«Краснодар» и «Ростов» вылетели из Лиги Европы
Российские футбольные клубы «Краснодар» и «Ростов» вылетели из Лиги Европы на стадии 1/8 финала. Таким образом, российских представителей в еврокубках этого сезона не осталось.
«Краснодар» по сумме двух матчей оказался слабее «Сельты», а «Ростов» — «Манчестер Юнайтед». При этом «Краснодар» проиграл оба матча (1:2 на выезде и 0:2 дома), а «Ростов» сыграл дома вничью (1:1), а в гостях уступил 0:1. «Медуза» вела онлайн-трансляции обоих матчей «Ростова».
Россию в еврокубках в сезоне 2016/2017 представляли пять команд. «Спартак» не прошел квалификационный раунд Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч кипрскому АЕКу, «Зенит» проиграл «Андерлехту» в 1/16 финала Лиги Европы, «Краснодар» и «Ростов» — на следующей стадии, а ЦСКА не вышел из группового раунда Лиги чемпионов.