Российские футбольные клубы «Краснодар» и «Ростов» вылетели из Лиги Европы на стадии 1/8 финала. Таким образом, российских представителей в еврокубках этого сезона не осталось.

«Краснодар» по сумме двух матчей оказался слабее «Сельты», а «Ростов» — «Манчестер Юнайтед». При этом «Краснодар» проиграл оба матча (1:2 на выезде и 0:2 дома), а «Ростов» сыграл дома вничью (1:1), а в гостях уступил 0:1. «Медуза» вела онлайн-трансляции обоих матчей «Ростова».