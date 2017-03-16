В Москве открыли три станции метро на желтой ветке

В Московском метрополитене открылись три новые станции метро на Калининско-Солнцевской линии. Станции «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» продолжают западную часть желтой ветки, которая пока соединяла только «Деловой центр» и «Парк Победы».

Станции «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» Калининско Солнцевской линии метро открыли для пассажиров: https://t.co/4wdIpjSSfu pic.twitter.com/jCdxKzdTph — РИАМО (@riamo_ru) March 16, 2017

Отмечается, что новые станции появились в шаговой доступности домов 300 тысяч москвичей. На 2017 год также запланировано открытие еще семи станций желтой ветки, которые продлят ее западный участок до Рассказовки.

Соединить западный участок Калининско-Солнцевской линии с восточным через центр города планируют к 2020 году.