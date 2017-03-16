В Москве открыли три станции метро на желтой ветке
В Московском метрополитене открылись три новые станции метро на Калининско-Солнцевской линии. Станции «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» продолжают западную часть желтой ветки, которая пока соединяла только «Деловой центр» и «Парк Победы».
Сегодня открываются три новых станции метро — «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки»#эфир https://t.co/WEVfPNI0Vd pic.twitter.com/2okzWMrvhu— The Village (@villagemsk) March 16, 2017
Станции «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» Калининско Солнцевской линии метро открыли для пассажиров: https://t.co/4wdIpjSSfu pic.twitter.com/jCdxKzdTph— РИАМО (@riamo_ru) March 16, 2017
11:45. Калининско-Солнцевская линия. Новые станции #мосметро «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» открыты для пассажиров! pic.twitter.com/nbkrc055Qj— Московское метро (@MetroOperativno) March 16, 2017
Отмечается, что новые станции появились в шаговой доступности домов 300 тысяч москвичей. На 2017 год также запланировано открытие еще семи станций желтой ветки, которые продлят ее западный участок до Рассказовки.
Соединить западный участок Калининско-Солнцевской линии с восточным через центр города планируют к 2020 году.