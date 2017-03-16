Суд отказался рассматривать иск о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Смольнинский суд Санкт-Петербурга отказался рассматривать по существу иск о законности распоряжения властей города о подготовке передачи Исаакиевского собора РПЦ.
Судья Татьяна Матусяк, отказывая в рассмотрении иска, сослалась на правовую оценку, данную городским судом, решившим, что план мероприятий о передаче собора церкви не означает передачу и не влечет за собой нарушения прав граждан.
В конце января на том же основании иск о передаче Исаакиевского собора РПЦ отклонил Василеостровский районный суд.
В Смольнинский районный суд 15 марта был подан еще один коллективный иск, оспаривающий передачу Исаакиевского собора РПЦ.
Власти Санкт-Петербурга приняли решение о подготовке передачи Исаакиевского собора, где в настоящий момент находится музей, Русской православной церкви (РПЦ) в конце декабря 2016 года.
В исках, поданных в городские суды противниками передачи Исаакиевского собора, указывалось, что такое решение нарушит права граждан на доступ к музейным ценностям. Они также указывали, что при принятии решения власти Санкт-Петербурга нарушили установленную законом процедуру.
Противники передачи Исаакиевского собора РПЦ также подали заявку на проведение городского референдума о судьбе этого здания. Первую заявку горизбирком отклонил из-за неправильно оформленных документов, однако организаторы уже подали вторую.