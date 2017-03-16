Суд отказался рассматривать иск о передаче Исаакиевского собора РПЦ

Смольнинский суд Санкт-Петербурга отказался рассматривать по существу иск о законности распоряжения властей города о подготовке передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Судья Татьяна Матусяк, отказывая в рассмотрении иска, сослалась на правовую оценку, данную городским судом, решившим, что план мероприятий о передаче собора церкви не означает передачу и не влечет за собой нарушения прав граждан.

В конце января на том же основании иск о передаче Исаакиевского собора РПЦ отклонил Василеостровский районный суд.

В Смольнинский районный суд 15 марта был подан еще один коллективный иск, оспаривающий передачу Исаакиевского собора РПЦ.