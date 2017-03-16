Опубликован ранее неизвестный рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда
Журнал The New Yorker опубликовал ранее неизвестный рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда — «The I.O.U.» (долговая расписка).
Сатирический рассказ, главным героем которого является книгоиздатель, датирован 1920 годом. Издатель, выяснив, что опубликованная им книга содержит ложные сведения, пытается сделать все возможное, чтобы скрыть правду.
Quartz в рецензии на «The I.O.U.» отмечает, что рассказ Фицджеральда, по сути, иллюстрирует современный феномен «фейковых новостей».