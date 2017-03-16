Ищете автосервис, где не обманут? Вам сюда carfix.ru

Опубликован ранее неизвестный рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда

The New Yorker
10:23, 16 марта 2017
Надежный источник

Журнал The New Yorker опубликовал ранее неизвестный рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда — «The I.O.U.» (долговая расписка).

Сатирический рассказ, главным героем которого является книгоиздатель, датирован 1920 годом. Издатель, выяснив, что опубликованная им книга содержит ложные сведения, пытается сделать все возможное, чтобы скрыть правду.

Quartz в рецензии на «The I.O.U.» отмечает, что рассказ Фицджеральда, по сути, иллюстрирует современный феномен «фейковых новостей».

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться