Мэрия Москвы отменила конкурс на строительство центра акробатического рок-н-ролла на месте трех музыкальных школ
Мэрия Москвы отменила конкурсы на проектирование и строительство спорткомплекса акробатического рок-н-ролла «Хамовники» на Трехгорном валу в Москве.
По какой причине отменены конкурсы, не сообщается. Строительство, согласно конкурсной документации, должно было обойтись примерно в 500 миллионов рублей, а итоги конкурса, объявленного в феврале 2017 года, должны были подвести 20 марта.
Для строительства центра акробатического рок-н-ролла предполагалось выселить три музыкальных образовательных учреждения: хоровую музыкальную школу имени Чеснокова, музыкальную школу имени Блажевича и Государственное училище духового искусства (ГУДИ), в которых в общей сложности учатся более тысячи детей.
Выпускник и сын основателя ГУДИ Ренат Гехт сказал «Дождю», что считает отмену конкурса «результатом общей работы родителей, выпускников и СМИ, которые освещали историю вокруг здания на Трехгорном валу». Он предположил, что к отмене решения о сносе здания могло привести письмо к президенту, однако, по его словам, ответ на него пока не получен. «Им экономически нецелесообразно сейчас расселять три школы и предоставлять каждой здание», — добавил Гехт.