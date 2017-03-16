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Мэрия Москвы отменила конкурс на строительство центра акробатического рок-н-ролла на месте трех музыкальных школ

Дождь
11:07, 16 марта 2017
Надежный источник

Мэрия Москвы отменила конкурсы на проектирование и строительство спорткомплекса акробатического рок-н-ролла «Хамовники» на Трехгорном валу в Москве.

По какой причине отменены конкурсы, не сообщается. Строительство, согласно конкурсной документации, должно было обойтись примерно в 500 миллионов рублей, а итоги конкурса, объявленного в феврале 2017 года, должны были подвести 20 марта.

Для строительства центра акробатического рок-н-ролла предполагалось выселить три музыкальных образовательных учреждения: хоровую музыкальную школу имени Чеснокова, музыкальную школу имени Блажевича и Государственное училище духового искусства (ГУДИ), в которых в общей сложности учатся более тысячи детей.

Выпускник и сын основателя ГУДИ Ренат Гехт сказал «Дождю», что считает отмену конкурса «результатом общей работы родителей, выпускников и СМИ, которые освещали историю вокруг здания на Трехгорном валу». Он предположил, что к отмене решения о сносе здания могло привести письмо к президенту, однако, по его словам, ответ на него пока не получен. «Им экономически нецелесообразно сейчас расселять три школы и предоставлять каждой здание», — добавил Гехт.

Дождь
В школе акробатического рок-н-ролла «Хамовники», для которого предполагалось построить новое здание на месте музыкальных школ, в прошлом занималась Катерина Тихонова, которую называют дочерью президента РФ Владимира Путина.
Как ранее выяснила «Медуза», строительство школы акробатического рок-н-ролла должен был курировать замглавы департамента спорта и туризма Москвы Роман Золотов. Он является сыном главы Росгвардии и бывшего охранника Путина Виктора Золотова.

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