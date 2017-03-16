Мэрия Москвы отменила конкурс на строительство центра акробатического рок-н-ролла на месте трех музыкальных школ

Мэрия Москвы отменила конкурсы на проектирование и строительство спорткомплекса акробатического рок-н-ролла «Хамовники» на Трехгорном валу в Москве.

По какой причине отменены конкурсы, не сообщается. Строительство, согласно конкурсной документации, должно было обойтись примерно в 500 миллионов рублей, а итоги конкурса, объявленного в феврале 2017 года, должны были подвести 20 марта.

Для строительства центра акробатического рок-н-ролла предполагалось выселить три музыкальных образовательных учреждения: хоровую музыкальную школу имени Чеснокова, музыкальную школу имени Блажевича и Государственное училище духового искусства (ГУДИ), в которых в общей сложности учатся более тысячи детей.