Гражданину России дали 15 суток ареста за участие в марше в Минске

Всего в минские суды, которые рассматривают дела задержанных на марше, доставлены около 50 человек. Их обвиняют по административным статьям о нарушении правил проведения митингов и неповиновении распоряжениям сотрудников милиции.

Марков заявил в суде, что вообще не участвовал в акции — его задержали, когда он гулял по городу. Издание «Белорусский партизан» сообщает, что арестованный объявил голодовку.

Протестный марш в Минске (так называемый «Марш нетунеядцев») состоялся 15 марта. По разным оценкам, в нем приняли участие от одной до трех тысяч человек. Акции также прошли в Могилеве и Гродно.

Массовые выступления в Белоруссии продолжаются с середины февраля. Их участники требуют отмены сбора, известного как «налог на тунеядство» — его должны платить те, кто проработал менее шести месяцев в году. Активисты также выдвигают политические лозунги против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

9 марта Лукашенко пообещал внести изменения в указ о «налоге на тунеядство» и отложил срок его уплаты на год.