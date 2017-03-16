Бывший заместитель муфтия Санкт-Петербурга задержан по делу о попытке рейдерского захвата Соборной мечети

Правоохранительные органы задержали бывшего заместителя главы Духовного управления мусульман (ДУМ) Санкт-Петербурга и Северо-запада Камиля Исляева, который находился в федеральном розыске по делу о попытке рейдерского захвата мечетей. Об этом пишут «Интерфакс» и «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Речь идет о попытке «завладеть имуществом четырех мусульманских объединений и общин, включая Санкт-Петербургскую Соборную мечеть и Квартальную мечеть», рассказал собеседник «Интерфакса».

Как пишет «Фонтанка», это произошло в 2015 году в рамках конфликта, который начался после смерти в 2012 году главы ДУМ муфтия Жафяра Пончаева. Тогда младший сын Пончаева Рушан и его заместитель и зять Исляев выступили против назначения на место муфтия старшего сына, Равиля Панчеева.

В ходе конфликта Пончаев и Исляев, пересказывает «Фонтанка» версию следствия, «изготовили и подали в регистрирующий орган подложные документы о решениях общих собраний общественных и религиозных организаций».

В какой момент о преступлении стало известно правоохранительным органам, не уточняется.

По данным «Интерфакса», с Исляева взяли подписку о невыезде.