Опубликована налоговая декларация Трампа за 2005 год. Он заработал 153 миллиона долларов

Телеканал MSNBC опубликовал налоговую декларацию президента США Дональда Трампа за 2005 год. Белый дом подтвердил подлинность представленных документов.

Из декларации следует, что в 2005 году Трамп заработал почти 153 миллиона долларов, в основном за счет недвижимости и прибыли своих компаний. Затем налоговая база была снижена до 49 миллионов долларов, с которых Трамп заплатил 38 миллионов долларов налогов.

Как отмечает The New York Times, сокращение налоговой базы может быть связано с тем, что в 1995 году Трамп добился послаблений, которые на 18 лет освобождали его от уплаты федеральных налогов. Это было связано с банкротством принадлежавших ему компаний.

При этом значительную часть налога (31 из 38 миллионов долларов) Трамп заплатил по норме об «альтернативном минимуме». Она служит для того, чтобы состоятельные американцы не могли бесконечно уменьшать свои налоги. Сейчас Трамп выступает за отмену такой нормы; если бы она не действовала в 2005 году, то он бы заплатил только 7 миллионов долларов.

Декларацию Трампа опубликовал Дэвид Кэй Джонстон, который ранее освещал налоговую политику в NYT. Он утверждает, что документы ему «подсунули в окно».

Белый дом раскритиковал MSNBC за публикацию деклараций, заявив, что «нечестные СМИ продолжают проталкивать эту повестку». В пресс-службе Трампа заметили, что президент в 2005 году также заплатил «десятки миллионов долларов» других налогов, помимо федеральных.