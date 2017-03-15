«Дождь»: Улюкаева планировали отправить в отставку еще до ареста

Отставка Алексея Улюкаева с поста главы Минэкономразвития планировалась еще до того, как он был задержан в ноябре при получении взятки в особо крупном размере, сообщает телеканал «Дождь».

Как рассказали «Дождю» источники в Минэкономразвития, отставку Улюкаева в ведомстве начали обсуждать еще летом 2016 года. Тогда, напоминают они, при формировании бюджета был взят за основу прогноз Минфина, а не Минэкономразвития. Улюкаев, заявили источники, пытался заручиться поддержкой президента по этом вопросу, однако тот выбрал вариант Минфина. После этого, заявил собеседник «Дождя», стало понятно, что Улюкаев уйдет в отставку в ближайшее время.

К отставке Улюкаева, рассказали телеканалу федеральные источники, готовились и в правительстве. Днем 15 ноября — за несколько часов до ареста Улюкаева — премьер-министр поручил руководителю аппарата правительства начать поиск кандидатов на должность главы Минэкономразвития, заявил один из собеседников «Дождя». Об операции, завершившейся арестом Улюкаева, Медведев не знал, подчеркнул он.

«Претензии были именно к работе Улюкаева, о коррупции речи не шло», — сообщил источник, добавив, что сменить главу Минэкономразвития планировалось до конца 2016 года.

Увольнение Улюкаева, подчеркнул собеседник «Дождя», напрашивалось: он много болел и постоянно пропускал совещания, поссорился с коллегами по правительству и был под колпаком у спецслужб.