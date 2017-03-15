«Дождь»: Улюкаева планировали отправить в отставку еще до ареста
Отставка Алексея Улюкаева с поста главы Минэкономразвития планировалась еще до того, как он был задержан в ноябре при получении взятки в особо крупном размере, сообщает телеканал «Дождь».
Как рассказали «Дождю» источники в Минэкономразвития, отставку Улюкаева в ведомстве начали обсуждать еще летом 2016 года. Тогда, напоминают они, при формировании бюджета был взят за основу прогноз Минфина, а не Минэкономразвития. Улюкаев, заявили источники, пытался заручиться поддержкой президента по этом вопросу, однако тот выбрал вариант Минфина. После этого, заявил собеседник «Дождя», стало понятно, что Улюкаев уйдет в отставку в ближайшее время.
К отставке Улюкаева, рассказали телеканалу федеральные источники, готовились и в правительстве. Днем 15 ноября — за несколько часов до ареста Улюкаева — премьер-министр поручил руководителю аппарата правительства начать поиск кандидатов на должность главы Минэкономразвития, заявил один из собеседников «Дождя». Об операции, завершившейся арестом Улюкаева, Медведев не знал, подчеркнул он.
«Претензии были именно к работе Улюкаева, о коррупции речи не шло», — сообщил источник, добавив, что сменить главу Минэкономразвития планировалось до конца 2016 года.
Увольнение Улюкаева, подчеркнул собеседник «Дождя», напрашивалось: он много болел и постоянно пропускал совещания, поссорился с коллегами по правительству и был под колпаком у спецслужб.
Несмотря на увольнение Улюкаева, двое высокопоставленных чиновников полагают, что бывший министр может избежать сурового приговора. Один из собеседников слышал, что Улюкаеву могут переквалифицировать статью на более мягкую, например, на превышение полномочий. Другой источник знает, что Путин не прочь «отпустить Улюкаева с миром» и спустить дело на тормозах. Однако президента пока останавливает довод силовиков, что состав преступления есть и оперативно доказан.